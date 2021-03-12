«Мне все равно, что вы тонули. Кто после вас лужу будет вытирать?»

Эта история произошла на Волыни как раз в те дни, когда после сильных морозов началась оттепель. Маленький цвергшнауцер Арчибальд, гуляя на улице, увидел на реке Стыре стаю диких уток. Пес с лаем бросился к ним, но не успел вовремя затормозить на льдине и упал в воду. Его хозяин Александр, конечно, побежал спасать любимца. Несколько раз сам проваливался под лед, потом, уже поймав окоченевшую и перепуганную собаку, долго не мог подняться по отвесному скользкому склону на берег… В конце концов парень все же выбрался, но так замерз, что практически не мог двигаться. — Да, это неприятная история, но, по большому счету, ничего необычного в ней нет — пес тонул, хозяин его спасал. А как же иначе? — говорит Александр Гань. — Я бы, в принципе, никому об этом не рассказывал, если бы не дикая реакция людей. Вот об их жестокости и бесчеловечности мне хотелось бы, чтобы узнало как можно больше людей.

«Пса отнесло метров на десять, а там уже был не пологий берег, а крутой обрыв»

— В тот день мы с Арчи несколько часов гуляли по набережной, — рассказывает Александр Гань. — Он бегал, резвился, несколько раз, заметив стайки уток, радостно на них тявкал. При его небольшом размере ему как охотнику по призванию важно найти того, кто бы его боялся. Но при этом собака не бросалась в воду за птицами, а просто лаяла издалека. Он вообще очень умный пес, послушный и воспитанный. Именно поэтому, кстати, я его и купил.

Его появление у меня — это вообще отдельная история. Завести собаку хотел давно, а решился в прошлом году. Полгода выбирал, представляете? Уже злиться на себя начал, мне казалось, раз так долго не могу определиться, наверное, вообще еще не готов. Но для меня это был очень ответственный шаг. Я не хотел огромного пса или карманную мохнатую подушечку. Мне нужен был домашний питомец с развитым интеллектом, хорошо обучаемый. Наконец, я остановился на цверг-шнауцере — при своих небольших габаритах это настоящая служебная собака, верная, умная. Когда я нашел фото Арчика на сайте одного из питомников в Марганце Запорожской области и прислал своей девушке, она сразу же в него влюбилась.

На тот момент ему было несколько месяцев. И это было как раз в начале первого локдауна. Поезда уже не ходили. Мы разработали целую многоступенчатую операцию, как будто это не перевозка щенка, а нечто куда более важное. Судите сами: сначала нашли компанию, которая занимается перевозкой животных в автобусах. Двенадцать часов Арчибальд ехал в переноске, мы его перехватывали на трассе между Дубно и Ривном в четыре часа ночи. Каждые полчаса звонили водителю. Так его достали, что он уже трубку перестал брать.

Когда песик наконец-то попал ко мне в руки, то первым делом… прокусил мне ноготь до крови — рана еще долго потом заживала. Я даже слегка расстроился, что мой щенок оказался таким кусачим. Но на самом деле Арчибальд совсем не агрессивный, просто он очень устал и был напуган. Мы забрали его домой, накормили, он выспался, освоился и стал самым милым щенком, какого только можно себе представить. Мы с ним много играем и обожаем совместные прогулки. Бывает, проводим на улице по два-три часа. Именно так было в то утро, которое закончилось «купанием» в реке Стыре.

— Вы могли предположить, что добром эта прогулка не закончится?

— Да ну, перестаньте, какое предчувствие? Это у вас, девушек, интуиция. Мужики живут головой. Более того, в тот день прогулка была не просто хорошая, а одна из самых крутых. Представьте только: морозное утро, набережная реки, мы с моим другом Николаем неспешно гуляем, Арчи резвится, бегает, гоняет диких уток… И вдруг в какой-то момент пес подбежал к краю берега — и его вынесло на лед. Льда там было всего несколько метров, возле самого берега, а дальше вода. Пес пытался затормозить всеми четырьмя лапами, но не смог — и скатился в воду.

Я не прыгнул за ним в первую же минуту, думал, собака сможет выбраться сама. Ведь Арчи прекрасно плавает. Но течением его затаскивало под лед, он начал захлебываться, выныривал, потом снова с головой уходил под воду. Я понял: если сейчас не спасу его, он может больше не вынырнуть. Легко сказать: «спасу». На тот момент Арчи отнесло метров на десять, а там уже был не пологий берег, а крутой обрыв.

«Чтобы добраться к Арчи, я разламывал и разбивал кулаком лед перед собой»

— Я скинул куртку и шапку и прыгнул, проломив лед, — вспоминает Александр. — Утонуть не боялся — летом даже на пляже Стыр глубиной всего по пояс. Но совершенно неожиданно для себя я ушел под воду с головой. Моментально промок, тяжелые спортивные кроссовки, казалось, весили килограммов по десять. Но хуже всего, что добраться до собаки было совсем непросто — нас разделял лед. Стать на него я не мог, он проваливался под моим 98-килограммовым весом. Но сомневаться и раздумывать было некогда.

Начал плыть к Арчику, разламывая и разбивая кулаком лед перед собой. Как же у меня потом болели руки! Это просто невозможно словами передать. Добравшись до собаки, я вытащил его за шкирку, положил на льдину. Кусок льда отломился, перевернулся, пес снова упал в воду. Это был какой-то бесконечный кошмар, борьба за жизнь. Я тащил в одной руке собаку, стараясь держать ее над водой, второй пробовал грести к берегу, понимая, что в любом случае не смогу выбраться на сушу: в том месте берега подмыты, они не просто отвесные, а нависающие над водой. Мой друг все это время кричал, звал на помощь. Сам он полезть за нами не мог — не умеет плавать.

Когда я подплыл с Арчиком ближе к берегу, Коля стал бросать мне поводок, чтобы я уцепился за него. Но поводок был слишком коротким, я не доставал. Самый опасный момент был, когда мне вдруг стало очень хорошо, тепло и спокойно. Больше всего хотелось расслабиться и уснуть. Но краем сознания я понимал, что поддаваться нельзя, что это верная смерть. Наконец, свободной рукой смог ухватить конец поводка. В этот момент к Николаю подошел прохожий, вместе они начали меня вытаскивать. Несколько раз я срывался — окоченевшие пальцы не слушались. И вот, наконец, я на берегу…

Выбраться на берег Александру помогли его друг и случайный прохожий: в том месте берега подмыты и буквально нависают над водой

— Наверное, вообще не чувствовали ни рук, ни ног?

— Хуже: я стал задыхаться. У меня есть медицинское образование, поэтому я точно понимал, что со мной: гипервентиляция легких, вызванная сильным переохлаждением. Нужно было срочно убегать с мороза и отогреваться. В пятидесяти метрах от нас находилась детско-юношеская спортивная школа № 3. Я сразу же побежал туда. Просто чтобы постоять в вестибюле возле батареи и дождаться такси, которое вызвал Николай. И тут началось.

«Таксист взял с нас тройной тариф. Не преминул нагреть руки»

— Сначала ко мне подбежал охранник, начал кричать, чтобы мы немедленно уходили, потому что с меня течет, — продолжает Александр. — Коля пытался ему втолковать, что я чуть не утонул в реке, спасая собаку, что мы просто ждем таксиста. Но охранник не слушал, кричал, что его это не касается: «Мне все равно, что вы тонули! Кто будет вытирать лужу, которая натекла с вашей одежды?» Наверное, если бы мог, он бы меня силком вытолкал, но мы с ним в разных весовых категориях, поэтому он не рискнул.

Когда понял, что выдворить меня не удастся, начал требовать, чтобы я выгнал на улицу свою собаку. На крики и выяснения отношений спустился представитель администрации спортшколы, замдиректора Павел Щегольский. Он угомонил охранника и сказал ему открыть шлагбаум таксисту, когда тот подъедет за нами. К администрации школы у меня претензий нет, нормальные ребята. Хотя, честно говоря, я бы на их месте просто отвез намокшего и окоченевшего человека домой. У них ведь там полный двор машин, и они видели, что нам никак не удается вызвать такси.

Машину мы ждали минут сорок — каждый раз, узнав, что нужно принимать на борт человека и животное, которые только что выбрались из реки (мы не скрывали произошедшего), водители один за другим отменяли заказ. Представляете уровень человечности? Сравнить жизнь человека и животного с намокшим сиденьем (которое, кстати, можно было просто застелить клеенкой или пакетом)?

Наконец, машина за нами все-таки приехала. За один километр от спортшколы до моего дома таксист взял с нас 150 гривен, тройной тариф. Не преминул нагреть руки.

Да, я действительно был неприятно поражен отношением окружающих. Но зла на них не держу и тем более не собираюсь ничего предпринимать. Мне уже несколько раз предлагали встретиться с тем охранником и посмотреть ему в глаза. Зачем? Мне это не интересно. Гораздо важнее мне смотреть в глаза своей спасенной собаки — живой и здоровой. Ни я, ни Арчи не заболели после купания в холодной воде.

Более того, в тот же день, отдохнув и отогревшись, мы снова пошли на улицу — сами понимаете, у собаки вне зависимости от перенесенного стресса есть свои потребности. У нас с Арчи и до того были прекрасные отношения, а теперь он вообще не отходит от меня, все время лижет руки, благодарит.

«У нас с Арчи и до того были прекрасные отношения, а теперь он вообще не отходит от меня, все время лижет руки, благодарит», — говорит Александр о своем домашнем любимце

А у меня произошла настоящая переоценка ценностей. Когда попал в тот день домой, укутал собаку в одеяло и стал приходить в себя, мне на глаза попались вещи моего любимца, которые мы держим для особого случая. Например, именной ошейник, зимняя нарядная курточка. Я смотрел на них, и у меня мурашки по спине бежали. А если бы я его не спас? Если бы он утонул? Как бы я смотрел на все эти нарядные вещички? Страшно представить… Правду говорят, нужно жить сегодняшним днем и ценить близких и друзей, не дожидаясь момента, когда их потеряем.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве женщина, пытавшаяся вытащить из воды собаку, тоже провалилась под лед. К счастью, спасатели подоспели вовремя и достали из воды потерпевшую и ее питомца. А накануне сотрудники столичной ГСЧС спасли собаку из ледяной ловушки.

Фото из семейного альбома

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