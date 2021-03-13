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Происшествия

Водитель погиб, пассажиры в реанимации: под Ровно подросток за рулем совершил смертельное ДТП

14:49 13 марта 2021
На месте инцидента

Подростки спровоцировали смертельное ДТП на Ровенщине. Главным подозреваемым является несовершеннолетний водитель Audi А6, житель села Большие Цепцевичи, который взял авто у родственников и устроил тест-драйв, пригласив троих друзей. Как сообщили в полиции Ровенской области, сообщение о происшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района поступило на «горячую линию» 102 в 21:30 12 марта.

Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

Пассажиры авто остались в живых, но получили травмы. Больше всех пострадала 15-летняя девушка, у которой диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травматическую ампутацию пальца руки.

Напомним, в начале 2020 года подростки попали в ДТП под Киевом в районе села Великая Старица. В машине находились двое детей в возрасте 10 лет и двое 14−15-летних подростка. Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Фото Полиции Ровенской области

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