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Происшествия

Смертельное ДТП под Житомиром: два человека погибли, еще двое травмировались, в том числе ребенок

15:48 13 марта 2021
ДТП

В пятницу, 12 марта, вблизи села Олиевка Житомирского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, авария случилась около 19:45 на 160 км автодороги Выступовичи — Могилев-Подольский.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia, двигаясь в сторону областного центра, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Mersedes Vito.

В результате столкновения, водитель Skoda и его 43-летняя пассажирка получили травмы несовместимые с жизнью. Еще один пассажир Skoda, мальчик 12 лет, и 24-летняя пассажирка Mersedes с травмами различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы.

Напомним, в этот же день произошло смертельное ДТП на Ровенщине, в котором погиб водитель-подросток, а его пассажиры были травмированы.

Фото zt.npu.gov.ua/

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