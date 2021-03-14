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Происшествия

Subaru столкнулся с грузовиком MAN: на трассе под Одессой погиб полицейский

10:44 14 марта 2021
ДТП

В Одесской области ночью 14 марта в результате столкновения автомобиля Subaru с грузовиком MAN погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы. Об этом говорится в сообщении управления Национальной полиции в Одесской области.

«Установлено, что автомобиль Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 5 марта на трассе Одесса-Киев произошло жесткое ДТП с участием правоохранителей. Возле контрольного пункта «Дачное» в Беляевском районе столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Prius.

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