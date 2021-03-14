27.65 / 27.81 32.92 / 33.22
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ДТП в Хмельницкой области: спасателям пришлось вырезать пострадавшую из машины

12:40 14 марта 2021
ДТП

В субботу, 13 марта, вблизи села Ташки Славутского района Хмельницкой области произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в Хмельницком областном главке ГС ЧС, 43-летнюю пассажирку автомобиля FIAT Doblo зажало внутри салона изуродованными металлическими конструкциями. Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы извлечь ее из машины.

Сначала они отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам «скорой помощи».

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, 12 марта в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. В этот же день под Ровно в аварии погиб водитель-подросток, его пассажиры с травмами были госпитализированы.

Фото km.dsns.gov.ua/

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Старше не десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Старше на десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер