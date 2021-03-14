ДТП в Хмельницкой области: спасателям пришлось вырезать пострадавшую из машины

В субботу, 13 марта, вблизи села Ташки Славутского района Хмельницкой области произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в Хмельницком областном главке ГС ЧС, 43-летнюю пассажирку автомобиля FIAT Doblo зажало внутри салона изуродованными металлическими конструкциями. Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы извлечь ее из машины.

Сначала они отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам «скорой помощи».

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, 12 марта в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. В этот же день под Ровно в аварии погиб водитель-подросток, его пассажиры с травмами были госпитализированы.

Фото km.dsns.gov.ua/

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