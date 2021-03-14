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Происшествия

Пытался пройти в карантин без очереди: на Закарпатье для усмирения буйного пациента пришлось вызывать санитаров

13:02 14 марта 2021
драка в больнице

На Закарпатье произошла драка между пациентом и врачами. Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака, передает mukachevo.net.

Конфликт якобы начался с того, что пациент, у которого проблемы с почками, выразил недовольство тем, что врач отказывался проводить осмотр. Конфликт перерос в драку, которую якобы начал сам больной. Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников.

На кадрах видно, как двое медиков скручивают руки мужчине. Все это происходит в коридоре, а когда свидетелей становится больше, то на помощь приходят еще двое медработников.

Они силой затягивают своего оппонента в кабинет, при этом не сдерживают себя в выражениях. Полицейским, которые приехали на место ЧП, избитый заявил, что был недоволен лечением камней в почках.

В итоге медработник написал заявление в полицию и копы забрали нарушителя.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений».

Инцидент сняли камеры наблюдения.

Напомним, недавно артисты «Дизель Шоу» показали сценку из больницы, когда туда попал человек с поломанной ногой.

Фото mukachevo.net/

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