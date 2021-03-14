27.66 / 27.81 32.93 / 33.21
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Луцке в квартире взорвалась граната: погиб мужчина

16:45 14 марта 2021
граната

В Луцке из-за взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Осмотр места происшествия подтвердил, что детонировала граната Ф-1. Как сообщают VolynNews, по предварительной версии, 41-летний мужчина получил смертельные ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Взрыв в квартире на проспекте Грушевского прогремел около трех часов ночи. Тело погибшего мужчины нашли на кухне. Трое других жильцов квартиры в момент инцидента находились в дальних комнатах и потому не пострадали. Дело расследуется как несчастный случай вследствие незаконного обращения с боеприпасами.

Ранее при похожих обстоятельствах погиб ветеран АТО из Киевской области. Причиной смерти было названо неосторожное обращение с взрывным устройством.

Фото pixabay.com

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер