27.66 / 27.81 32.93 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал палить в воздух из автомата и обесточил половину поселка

20:09 14 марта 2021
задержание

В поселке Томашполь Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередачи, и поселок остался без света. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

полиция

Стрельба началась во дворе кафе, где гуляла веселая компания. Приятели вспоминают, что один из гостей был очень недоволен, что на праздник никто не догадался привезти фейерверки. Потом возмущенный мужчина отлучился к машине, а вернулся уже с автоматом и около 20 раз выстрелил в воздух. В результате был поврежден высоковольтный электрический кабель, и большая часть Томашполя оказалась обесточенной.

Предполагая последствия, хулиган скрылся с места происшествия. Но полиция привлекла подразделение КОРД, был объявлен план «Сирена» и вскоре злоумышленника нашли в поселке Агрономичное за 120 километров от места стрельбы.

35-летний житель Винницы задержан. Издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники сообщило, что стрелок — коммерческий директор молокозавода в поселке Шпиков Винницкой области, а владелицей предприятия является мать мужчины. Кроме автомата, на жителя Винницы зарегистрированы карабин ФОРТ-202, резинострел ФОРТ-12Р и ружье ИЖ-27.

На месте стрельбы нашли более 20 гильз. Задержанному инкриминируют тяжелую статью — повреждение имущества общественно опасным способом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, после 2014 года во многих крупных городах Украины, в том числе и в Винницкой области, был установлен запрет на использование фейерверков. Тем не менее пиротехнику продолжают применять.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

ани лорак

Удивительный город Стамбул: пока Мурат стоял в украинских заторах, Ани Лорак чудесно провела время на его родине

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер