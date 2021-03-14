Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал палить в воздух из автомата и обесточил половину поселка

В поселке Томашполь Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередачи, и поселок остался без света. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Стрельба началась во дворе кафе, где гуляла веселая компания. Приятели вспоминают, что один из гостей был очень недоволен, что на праздник никто не догадался привезти фейерверки. Потом возмущенный мужчина отлучился к машине, а вернулся уже с автоматом и около 20 раз выстрелил в воздух. В результате был поврежден высоковольтный электрический кабель, и большая часть Томашполя оказалась обесточенной.

Предполагая последствия, хулиган скрылся с места происшествия. Но полиция привлекла подразделение КОРД, был объявлен план «Сирена» и вскоре злоумышленника нашли в поселке Агрономичное за 120 километров от места стрельбы.

35-летний житель Винницы задержан. Издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники сообщило, что стрелок — коммерческий директор молокозавода в поселке Шпиков Винницкой области, а владелицей предприятия является мать мужчины. Кроме автомата, на жителя Винницы зарегистрированы карабин ФОРТ-202, резинострел ФОРТ-12Р и ружье ИЖ-27.

На месте стрельбы нашли более 20 гильз. Задержанному инкриминируют тяжелую статью — повреждение имущества общественно опасным способом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, после 2014 года во многих крупных городах Украины, в том числе и в Винницкой области, был установлен запрет на использование фейерверков. Тем не менее пиротехнику продолжают применять.

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