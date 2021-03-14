Не мог простить директора в Прощеное воскресенье: в Киеве неизвестный «заминировал» Цирк и Минкультуры

В Киеве вечером 14 марта поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства культуры и Цирка.

Об этом передает «Киев Оперативный».

В итоге правоохранителям пришлось эвакуировать более 600 человек, однако взрывчатки не нашли.

По информации СМИ, в сообщении якобы говорилось о том, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Единственным требованием «минера» ​​было увольнение директора Цирка.

Правоохранители и взрывотехники сразу отправились на проверку информации. Как сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию, пришлось эвакуировать около 650 человек. Однако при проверке никаких взрывчатых веществ не нашли.

Отметим, что только 4 марта в Киеве «минировали» 2 станции метрополитена — «Крещатик» и «Университет». Информация оказалась «шуткой», ведь ничего подозрительного взрывотехники не нашли.

Напомним, что в начале марта Верховная Рада ужесточила ответственность за фейковые «минирования». На этом настаивал Кабмин из-за угрожающей ситуации со звонками о взрывчатке. Согласно закону, наказанием для любителей «шуток о минировании» может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter