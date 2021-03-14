27.66 / 27.81 32.93 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Не мог простить директора в Прощеное воскресенье: в Киеве неизвестный «заминировал» Цирк и Минкультуры

21:04 14 марта 2021
Цирк

В Киеве вечером 14 марта поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства культуры и Цирка.

Об этом передает «Киев Оперативный».

В итоге правоохранителям пришлось эвакуировать более 600 человек, однако взрывчатки не нашли.

По информации СМИ, в сообщении якобы говорилось о том, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Единственным требованием «минера» ​​было увольнение директора Цирка.

Правоохранители и взрывотехники сразу отправились на проверку информации. Как сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию, пришлось эвакуировать около 650 человек. Однако при проверке никаких взрывчатых веществ не нашли.

Отметим, что только 4 марта в Киеве «минировали» 2 станции метрополитена — «Крещатик» и «Университет». Информация оказалась «шуткой», ведь ничего подозрительного взрывотехники не нашли.

Напомним, что в начале марта Верховная Рада ужесточила ответственность за фейковые «минирования». На этом настаивал Кабмин из-за угрожающей ситуации со звонками о взрывчатке. Согласно закону, наказанием для любителей «шуток о минировании» может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер