Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Задержанным оказался 52-летний мужчина, местный житель. Об этом сообщила начальник департамента Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.

#ДепартаментЗахистуДітей Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській... Опубліковано Юлією Усенко Неділя, 14 березня 2021 р.

Эту же информацию подтвердил на своей странице в социальной сети и глава Нацполиции Игорь Клименко.

❗️ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ ❗️ Цей жорстокий злочин на… Опубліковано Ігором Клименком Неділя, 14 березня 2021 р.

По словам Клименко, правоохранителям сразу было понятно, что тело девочки в заброшенный недостроенный сарай подбросил кто-то из местных. В круг подозреваемых вошли все без исключения жители села. Десятки людей прошли через детектор лжи.

«Правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», — отмечает глава Нацполиции.

Как уточнил Клименко, когда полицейские пришли в дом подозреваемого, тот их уже ждал и лежал с порезанными венами. Спасли мужчину только для того, чтобы он ответил за свои поступки.

Напомним, юная Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области пропала 7 марта. Поиски продолжались четверо суток. 11 марта, то есть на четвертый день с начала поисков, тело девочки нашли в том же селе в недостроенной нежилой постройке. Источник «ФАКТОВ» в полиции рассказывал, что упомянутый сарай был обыскан неоднократно, и тела там не было. Мешок с останками был подброшен в ночь на 11 марта или утром того же дня.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В протоколе говорится о механической асфиксии, то есть удушении. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.

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