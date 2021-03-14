27.66 / 27.81 32.93 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

21:15 14 марта 2021
Мария Борисова

Подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Задержанным оказался 52-летний мужчина, местный житель. Об этом сообщила начальник департамента Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.

#ДепартаментЗахистуДітей Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській...

Опубліковано Юлією Усенко Неділя, 14 березня 2021 р.

 

Эту же информацию подтвердил на своей странице в социальной сети и глава Нацполиции Игорь Клименко.

 

 

❗️ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ ❗️ Цей жорстокий злочин на…

Опубліковано Ігором Клименком Неділя, 14 березня 2021 р.

По словам Клименко, правоохранителям сразу было понятно, что тело девочки в заброшенный недостроенный сарай подбросил кто-то из местных. В круг подозреваемых вошли все без исключения жители села. Десятки людей прошли через детектор лжи.

«Правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», — отмечает глава Нацполиции.

Как уточнил Клименко, когда полицейские пришли в дом подозреваемого, тот их уже ждал и лежал с порезанными венами. Спасли мужчину только для того, чтобы он ответил за свои поступки.

Напомним, юная Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области пропала 7 марта. Поиски продолжались четверо суток. 11 марта, то есть на четвертый день с начала поисков, тело девочки нашли в том же селе в недостроенной нежилой постройке. Источник «ФАКТОВ» в полиции рассказывал, что упомянутый сарай был обыскан неоднократно, и тела там не было. Мешок с останками был подброшен в ночь на 11 марта или утром того же дня.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В протоколе говорится о механической асфиксии, то есть удушении. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Мария Борисова

Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер