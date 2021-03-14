Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
Подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Задержанным оказался 52-летний мужчина, местный житель. Об этом сообщила начальник департамента Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.
#ДепартаментЗахистуДітей Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській...Опубліковано Юлією Усенко Неділя, 14 березня 2021 р.
Эту же информацию подтвердил на своей странице в социальной сети и глава Нацполиции Игорь Клименко.
❗️ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ ❗️ Цей жорстокий злочин на…Опубліковано Ігором Клименком Неділя, 14 березня 2021 р.
По словам Клименко, правоохранителям сразу было понятно, что тело девочки в заброшенный недостроенный сарай подбросил кто-то из местных. В круг подозреваемых вошли все без исключения жители села. Десятки людей прошли через детектор лжи.
«Правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», — отмечает глава Нацполиции.
Как уточнил Клименко, когда полицейские пришли в дом подозреваемого, тот их уже ждал и лежал с порезанными венами. Спасли мужчину только для того, чтобы он ответил за свои поступки.
Напомним, юная Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области пропала 7 марта. Поиски продолжались четверо суток. 11 марта, то есть на четвертый день с начала поисков, тело девочки нашли в том же селе в недостроенной нежилой постройке. Источник «ФАКТОВ» в полиции рассказывал, что упомянутый сарай был обыскан неоднократно, и тела там не было. Мешок с останками был подброшен в ночь на 11 марта или утром того же дня.
Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. В протоколе говорится о механической асфиксии, то есть удушении. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.246
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