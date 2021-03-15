Был другом отца: вскрылись подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней Маши Борисовой

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое, что на Херсонщине, оказался другом отца девочки и жил по соседству. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили во время брифинга в управлении полиции Херсонской области.

Оказывается, Маша так и не дошла до остановки автобуса, куда должен был приехать ее папа с подарками к 8 Марта. Девочка гуляла с соседскими детьми, которые на улице запекали на костре картошку, и время от времени бегала посмотреть, не вернулся ли с работы отец. Один из местных жителей рассказал полицейским, что видел Машу возле дома ее отца (напомним, родители девочки были в разводе, но жили в одном селе).

«Девочка стояла возле забора и заглядывала в окна: не вернулся ли папа. Но его все не было, и она прибегала снова и снова. Маша и раньше так делала, когда ее папа должен был возвращаться с сезонных работ. Ведь он всегда привозил дочке подарки или давал деньги, после чего Маша с десятилетним братом шли в магазин и покупали себе сладости», — рассказал свидетель.

Со слов полицейских, из окон подозреваемого в изнасиловании и убийстве Маши хорошо видно, как девочка часто прибегала к дому отца. Видимо, тогда 62-летний мужчина и решил заманить ребенка к себе.

По информации правоохранителей, задержанный мужчина ранее был трижды судим: за нанесение телесных повреждений и хулиганство. Кроме того, как выяснилось, люди замечали, что он приставал к детям. На подозреваемого жаловались, но никаких мер в отношении пожилого мужчины никто не принимал. Со слов полицейских, он ранее мог приставать и к самой Маше. Об этом знала мама, но во время поисков пропавшей девочки забыла рассказать этот факт оперативникам.

Мужчина четверо суток держал тело убитой девочки в одном из принадлежащих ему подсобных помещений, после чего подбросил труп в мешке в недостроенный сарай, принадлежащий местному жителю. На мешке были обнаружены следы ДНК подозреваемого.

Что касается остальных результатов экспертиз, то их пока ожидают. К подозреваемому была применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток.

Во время масштабных поисков пропавшей девочки десятки людей — жителей села Счастливое — допросили при помощи полиграфа. Особое внимание уделяли ранее судимым (таких в селе сейчас 10 человек) и людей, состоящих на учете в психдиспансере. Таких было 7 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве Маши Борисовой в день похорон девочки побывал на кладбище, а потом, перед самым приходом полицейских, вскрыл себе вены.

543

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter