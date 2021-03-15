Отец троих детей: в сети показали фото вероятного убийцы 7-летней Маши Борисовой

62-летний подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в последнее время жил один. В сети появилось его фото. Как выяснилось, у мужчины есть дети. Об этом «ФАКТАМ» рассказал житель села Счастливое Херсонской области Олег:

— У человека, которого арестовали вчера (14 марта. — Авт.), трое детей. Два сына и дочь. Сыновья некоторое время назад уехали в Россию. Сам этот человек из России. Дочь живет где-то в Украине. Она тоже взрослая. Жены Евгения (имя изменено. — Авт.) я давно не видел. Поговаривают, что она ушла от мужа и живет в другом селе.

Евгений не то чтобы был очень большим другом отца Маши. Слишком велика разница в возрасте. Машиному папе 30 лет. Но они, бывало, выпивали вместе.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение

Отец девочки, хоть и разошелся с ее матерью, детей своих любил. Все время баловал их: подарки привозил или деньги давал. Знаю, что полиция его очень серьезно допрашивала. Но отца Маши просто не было в селе, когда пропала девочка.

— Евгений — его сосед?

— Да. Дом, в котором он живет, рядом с домом Машиного папы. Когда Евгений приехал с семьей из России в Счастливое, то купил квартиру в двухэтажном старом доме. В том доме было много пустующих квартир.

— Как характеризуют Евгения односельчане?

— Хулиганистый он. Особенно — когда выпьет. Мог драку по любому поводу затеять.

— Я читал в Интернете, что Евгений якобы изнасиловал когда-то давно мальчика. Но на брифинге в полиции об этом не упоминали. Сказали лишь, что Евгений был трижды судим — за хулиганство и нанесение телесных повреждений.

— Слухи о том, что он изнасиловал мальчика ручкой туалетного ершика, в селе ходили. Не берусь утверждать, поскольку это было лет 20 назад, но, кажется, тогда не удалось доказать вину Евгения. А тот мальчик — он уже взрослый — в Счастливом живет.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Херсонской области, арестованный на 60 суток вероятный убийца и насильник Маши Борисовой не идет на сотрудничество со следствием и все время молчит. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.

Пока подозреваемый на сотрудничество со следствием не идет, на допросах лишь молчит

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что тело Маши Борисовой в мешке нашел местный житель в своем недостроенном сарае, когда пришел обрезать виноград.

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