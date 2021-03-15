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Происшествия

Замешаны дипломаты: в Закарпатье бандитам из России помогали стать венграми

17:37 15 марта 2021
Оперативники СБУ

В Закарпатье контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что организатором канала был житель Береговского района области. За 25−30 тысяч евро он содействовал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии.

В рамках уголовного производства по адресам проживания злоумышленника провели обыски, обнаружив и изъяв вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступной схеме.

«Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 („Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины“) и ч. 3 ст. 358 („Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов“) Уголовного кодекса Украины», — заявили в СБУ.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Венгрия активно раздает свои паспорта в украинском Закарпатье.Скандал закончился высылкой консула Венгрии в Берегово.

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