Погоня полиции за курьером в Киеве превратилась в музыкальную трагикомедию

В сеть выложили курьезное видео погони столичных полицейских за курьером на скутере.

По информации «BerCrime», киевские патрульные гонялись за парнем по Днепровской набережной в минувшие выходные. Однако из видео, которое выложил в сеть ресурс, не понятно, чем закончилась эта история.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль прижимает скутериста к обочине, из машины выскакивает правоохранитель, однако курьеру удается сбежать. Он останавливается перед светофором, полицейские перекрывают ему дорогу, однако парень разворачивается и уходит от погони, свернув во дворы.

Когда патрульные отъезжают, чтобы развернуться в очередной раз, скутерист спокойно возвращается на прежний курс… Видео смонтировано под «Погоню» из фильма «Неуловимые мстители».





Напомним, что недавно в Николаеве нетрезвый чиновник облгосадминистрации устроил гонки по центру города, убегая от патрульной полиции. В ходе погони беглец неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжал на красный сигнал светофоров.

Фото — скриншот.

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