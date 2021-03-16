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Происшествия

Российский вертолет вторгся на территорию Украины

16:41 16 марта 2021
Ми-8

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о ЧП в Сумской области — в 14:05 вторника, 16 марта, в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет «Ми-8».

По информации журналиста, это произошло в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины. Вертолет, летевший на высоте 100 метров, развернулся, находясь уже в 50 метрах от государственной границы.

Андрей Цаплиенко также выложил в соцсеть видео с российским вертолетом.

Эксклюзивное интервью с командующим Военно-Морскими Силами Украины (с 7 марта 2014 года по 15 апреля 2016 года) Сергеем Гайдуком, который рассказал о подготовке России к захвату украинского Крыма, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото из Википедии.

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