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Происшествия

В Одессе пьяный водитель после ДТП бросался на прохожих с ножом

19:01 16 марта 2021
мужчина

Во вторник, 16 марта, в Одессе нетрезвый водитель, который совершил ДТП, сбежал с места аварии и угрожал ножом прохожим. В областном главке полиции сообщили, что звонок об агрессивном мужчине на улице Давида Ойстраха получили от очевидцев.

Прибывшим копам свидетели аварии рассказали, что нетрезвый мужчина совершил ДТП с другим авто и скрылся с места происшествия. Через время нарушитель вернулся к поврежденной машине, бутылкой разбил в ней боковое стекло, а когда услышал замечание от прохожих, начал угрожать им ножом.

Патрульные задержали нарушителя в подъезде одного из многоэтажных домов, где он прятался.

С задержанным теперь будут работать следователи, поскольку в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 296 УК (хулиганство).

Напомним, неделю назад в Киеве полицейские задержали водителя, который в результате конфликта, ударил ножом другого мужчину и скрылся. Кроме того, в столице патрульным пришлось довольно долго гнаться за пьяным водителем. Поймали его только после того, как он повредил колеса своего автомобиля.

Фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua/

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