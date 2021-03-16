Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала на полицейских в херсонском банке

В понедельник, 15 марта, в Николаеве на улице Суворова в филиале банка разыгралась неприятна сцена — агрессивная посетительница банка сначала третировала сотрудников финучреждения, а потом напала на полицейских. Об этом сообщает «Новый день».

Конфликт начался с того, что 47-летней женщине, которая пришла в банк по делам, напомнили, что нужно надеть защитную маску. Обычная просьба вызвала у посетительницы вспышку невыразимого негодования. Она кричала, нецензурно ругалась, размахивала сумкой. Поэтому служащим филиала пришлось обращаться к охране. Однако на этом история далеко не закончилась.

Когда по вызову прибыл автопатруль в составе сержанта и лейтенанта, скандальная посетительница набросилась на них — она била их кулаками и сумкой. А 21-летнего лейтенанта еще и укусила за руку. Неадекватное поведение продолжилось в полицейской машине и отделении полиции.

В итоге на женщину составили административный протокол за хулиганство в общественном месте, а также постановление о штрафе за пребывание без защитной маски. Кроме того, она будет отвечать и за сопротивление представителю правоохранительного органа, в результате которого у обоих полицейских диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Стоит отметить, что официального сообщения полиции о произошедшем пока нет.

Напомним, в Киеве полицейские, прибывшие разнимать семейную драку, пострадали от женщины, которую собирались спасать. А в Винницкой области мужчина с ножом и вилкой угрожал физической расправой своей жене и работнику полиции, прибывшему по вызову.

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