27.58 / 27.77 32.78 / 33.14
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала на полицейских в херсонском банке

22:03 16 марта 2021
люди

В понедельник, 15 марта, в Николаеве на улице Суворова в филиале банка разыгралась неприятна сцена — агрессивная посетительница банка сначала третировала сотрудников финучреждения, а потом напала на полицейских. Об этом сообщает «Новый день».

Конфликт начался с того, что 47-летней женщине, которая пришла в банк по делам, напомнили, что нужно надеть защитную маску. Обычная просьба вызвала у посетительницы вспышку невыразимого негодования. Она кричала, нецензурно ругалась, размахивала сумкой. Поэтому служащим филиала пришлось обращаться к охране. Однако на этом история далеко не закончилась.

Когда по вызову прибыл автопатруль в составе сержанта и лейтенанта, скандальная посетительница набросилась на них — она била их кулаками и сумкой. А 21-летнего лейтенанта еще и укусила за руку. Неадекватное поведение продолжилось в полицейской машине и отделении полиции.

В итоге на женщину составили административный протокол за хулиганство в общественном месте, а также постановление о штрафе за пребывание без защитной маски. Кроме того, она будет отвечать и за сопротивление представителю правоохранительного органа, в результате которого у обоих полицейских диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Стоит отметить, что официального сообщения полиции о произошедшем пока нет.

Напомним, в Киеве полицейские, прибывшие разнимать семейную драку, пострадали от женщины, которую собирались спасать. А в Винницкой области мужчина с ножом и вилкой угрожал физической расправой своей жене и работнику полиции, прибывшему по вызову.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Рак и Любовь Дробина

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

Ани Лорак

Ани Лорак в кружевном белье спровоцировала Лазарева на секс

полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Гузеева

«Кто-то ее продвинул»: Соседов не оставил от Гузеевой камня на камне

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер