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Происшествия

Украинцу случайно увеличили штраф до впечатляющей суммы

11:01 17 марта 2021
штраф

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о том, как качественные данные из государственных реестров помогли украинцу разрешить очень непростую ситуацию с непомерным штрафом.

По словам министра, киевлянин Михаил узнал об огромной сумме штрафа в размере 775 тысяч гривен, который ему насчитала исполнительная служба без его ведома, из приложения «Дія».

Михаил попал в аварию 3 года назад. Мужчина признал вину. Страховая компания заплатила 90 тысяч гривен потерпевшей женщине. Женщина подала в суд с требованием доплатить еще 130 тысяч гривен.

В суде первой инстанции она проиграла. Суд второй инстанции, о котором не знали Михаил и его адвокат, принял решение в пользу потерпевшей. То есть мужчина должен доплатить еще 130 тысяч гривен.

Но в исполнительной службе вместо цифры 130 тысяч невнимательный сотрудник внес в госреестр 775 тысяч.

«На изменения в реестре исполнительной службы потребуется время. Конечно, сумму изменят на необходимую. Именно с такими проблемами мы боремся, чтобы каждая услуга была автоматической…», — отметил Федоров.

Напомним, с 17 марта в Украине вступили в силу нормы, касающиеся ужесточения наказания за нарушение правил дорожного движения. Штрафы увеличены не только для водителей, но и для пешеходов.

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