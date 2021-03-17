Беседы с фермерами не помогают: в «Аскании-Нова» продолжают гибнуть краснокнижные птицы

В Херсонской области продолжают гибнуть серые журавли и огари, внесенные в Красную книгу. Причина — протравленное зерно, сообщает «Укринформ».

В течение только последних суток в «Аскании-Нова» погибли 18 серых журавлей и 20 огарей.

«У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы», — сказал директор Биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктор Гавриленко.

Он отметил, что мертвых птиц обнаружили на полях. Директор заповедника также видел «кандидатов на вымирание»: около 20 журавлей, которые едва подлетали, и трех птиц, медленно побредших от людей в болото.

По словам Гавриленко, настоящая беда придет, когда через территорию заповедника будут пролетать тысячи птиц. Так как разъяснительная работа, проводимая с аграриями, не помогает, директор «Аскании-Нова» считает, что государство должно перейти к более жестким методам.

Напомним, от отравления зерном в «Аскании-Нова» умерли две сотни краснокнижных журавлей.

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