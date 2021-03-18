«Он рассказал»: подозреваемый в убийстве Маши Борисовой сделал признание

В деле об убийстве семилетней Маши Борисовой под Херсоном получены новые доказательства. Судмедэкпертиза подтвердила, что биоматериалы на месте преступления принадлежат задержанному мужчине. Кроме того, получено признание задержанного в совершении зверского убийства.

«Он рассказал… Он признался, как тело мертвой семилетней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом», — рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко и опубликовал видеозапись допроса.

Кроме признания получен убедительный вывод судмедэкспертов. ДНК-экспертиза сравнила биоматериалы на погибшей девочке и на одежде задержанного и подтвердила их идентичность.

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое Херсонской области пропала 7 марта. На четвертый день поисков девочку нашли мертвой. Тело подкинули в заброшенный сарай-недострой.

По подозрению в убийстве был задержан 62-летний мужчина, живший по соседству с пострадавшей семьей. В Счастливое мужчина приехал из России. Задержанный — ранее судимый, трое его детей уже выросли и разъехались. Бывшая жена также живет отдельно.

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