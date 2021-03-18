27.60 / 27.80 32.83 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Он рассказал»: подозреваемый в убийстве Маши Борисовой сделал признание

10:10 18 марта 2021
маша борисова и задержанный

В деле об убийстве семилетней Маши Борисовой под Херсоном получены новые доказательства. Судмедэкпертиза подтвердила, что биоматериалы на месте преступления принадлежат задержанному мужчине. Кроме того, получено признание задержанного в совершении зверского убийства.

«Он рассказал… Он признался, как тело мертвой семилетней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом», — рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко и опубликовал видеозапись допроса.

Кроме признания получен убедительный вывод судмедэкспертов. ДНК-экспертиза сравнила биоматериалы на погибшей девочке и на одежде задержанного и подтвердила их идентичность.

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое Херсонской области пропала 7 марта. На четвертый день поисков девочку нашли мертвой. Тело подкинули в заброшенный сарай-недострой.

По подозрению в убийстве был задержан 62-летний мужчина, живший по соседству с пострадавшей семьей. В Счастливое мужчина приехал из России. Задержанный — ранее судимый, трое его детей уже выросли и разъехались. Бывшая жена также живет отдельно.

430

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

маша борисова и задержанный

«Он рассказал»: подозреваемый в убийстве Маши Борисовой сделал признание

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер