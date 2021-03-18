Украинский матрос погиб в Дании

В датском порту погиб украинский матрос грузового судна. Об этом сообщает FleetMon.

Двое матросов раскладывали опоры для крышки, которую поднял в воздух кран. Но она по неизвестной причине сорвалась и упала на матросов. Один из них успел отскочить, а для 59-летнего украинца происшествие закончилось летальным исходом.

При этом пока не разглашаются ни название судна, ни имя погибшего, но, судя по дополнительной информации, происшествие могло произойти на сухогрузе Solymar.

Посольство Украины в Дании пока не информировало об инциденте.

Ранее сообщалось, что в бельгийском городе Дудзеле товарный поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В аварии погиб 55-летний водитель из Украины.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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