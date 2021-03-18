В Одессе неадекват откусил полицейскому палец

В ночь на четверг, 18 марта, в Одессе нарушитель общественного порядка откусил патрульному полицейскому фалангу пальца на руке. Об этом сообщает УНИАН.

Жильцы одного из многоэтажных домов по улице Генерала Петрова вызвали полицию в связи с тем, что пребывающий в неадекватном состоянии мужчина мешает им, громко включив музыку.

Правоохранители, прибыв по вызову, пытались успокоить мужчину, но он вел себя неадекватно: ругался и бросался на полицейских, а одному из них откусил фалангу пальца на руке. Дебошира, 1989 г. р., задержали. Полицейского прооперировали в больнице.

Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось. что в Херсоне посетительница напала в банке на полицейских и прокусила одному из них руку.

Фото: Нацполиция

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