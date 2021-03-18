Мин нет: в Киеве открыли все станции метро

В Киеве возобновили работу всех без исключения станций метрополитена, не найдя взрывоопасных предметов. Об этом Киевская администрация сообщила в Telegram.

«Метро работает в обычном режиме, все станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Напомним, анонимы сообщили о минировании сразу семи станций киевского метрополитена — «Театральная» и пересадочный узел на «Золотые ворота»; «Дворец спорта» и пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»; «Майдан Незалежности»; «Крещатик»; «Академгородок»; «Красный хутор» и «Героев Днепра».

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