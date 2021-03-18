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Аферисты в Украине продолжают «эксплуатировать» министра Петрашко: Минэкономики выступило с заявлением

18:53 18 марта 2021
Игорь Петрашко

После скандала с указаниями, которые в сети давали якобы от имени министра экономики Украины Игоря Петрашко и блокировки фейковых данных министра злоумышленники начали использовать новый номер мобильного телефона.

«Информируем, что номер +38095 665 06 35 не имеет никакого отношения к министру. Единственно правильный номер приемной Министра, по которому ведется официальная коммуникация и по которому можно проверить достоверность, является следующий — (044) 200 45 10», — говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства в соцсети.

Ранее жертвами телефонных аферистов стали также главный санврач Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет.

Фото Министерства экономики

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