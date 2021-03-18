Припарковался на «чужом месте»: в Одессе сотрудники охранной фирмы жестоко избили ветерана АТО

Инцидент произошел средь бела дня, в самом крупном и густонаселенном жилом массиве Одессы — на поселке Котовского. По словам очевидцев, на парковке возле многоэтажки по улице Генерала Бочарова несколько человек в черной униформе избивали мужчину, припарковавшего здесь свое авто.

Как выяснилось, избили 36-летнего Евгения Кучинского, который работает курьером в одной из международных компаний. По служебным делам он приехал из другого конца города, припарковал автомобиль, а когда вернулся — «получил от души» от неизвестных, которые, как выяснилось позже, являлись сотрудниками охранной фирмы.

Как рассказала журналистам супруга потерпевшего, ее муж — участник АТО. Он припарковал служебный автомобиль, а по возвращении увидел, что шины на этом авто — порезаны.

«Здесь же его дожидались те самые пятеро в черной униформе. Они — сотрудники одного из частных агентств, которое возглавляет бывший правоохранитель», — рассказала женщина.

Причиной инцидента стало то, что место, на которое пострадавший поставил машину, находится на территории этой охранной фирмы.

Как уточнил известный одесский активист Демьян Ганул, на Евгения Кучинского напали работники охранного агентства «Титан», за то, что тот занял парковочное место их начальника.

«Замдиректора агентства наносил удары Кучинскому, когда тот сидел на земле, а другие наблюдали. Евгений в 2014—2015 годах был заместителем командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады», — сообщил Ганул.

Активист отмечает, что суть случившегося даже не в том, что пострадал участник АТО, а в том, что жестоко избит человек только за то, что припарковался якобы не на том месте.

Потерпевший госпитализирован.

Евгений Кучинский госпитализирован. В 2014-2015 годах он был заместителем командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады

Как сообщили в полиции, «на 36-летнего пострадавшего, который работает курьером в одной из компаний, напали, когда он припарковал машину. На это место также претендовал 35-летний правонарушитель. Между водителями возник конфликт, в ходе которого младший из мужчин ударил старшего в лицо».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В рамках начатого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений.

В социальные сети попало видео, на котором запечатлено, как мужчины в черной одежде бьют человека, лежащего на земле.

В эти минуты активисты проводят протестную акцию на месте ЧП — возле офиса охранной фирмы. Туда уже прибыла полиция. По словам собравшихся, они требуют публичного извинения руководства охранного агентства, возмещения морального и материального ущерба.

«Мы также подадим заявление в региональное управление Нацполиции по лишению лицензии данной фирмы», — заявил руководитель регионального отделения Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Напомним, ранее на ветерана АТО и волонтера напали неизвестные во Львове. Позже выяснилось, что хулиганами оказались полицейские.

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