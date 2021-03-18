27.60 / 27.78 32.83 / 33.18
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Три человека погибли под Хмельницким в страшном ДТП с участием военных

23:13 18 марта 2021
На месте ДТП

В Хмельницкой области 18 марта произошла смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi. Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка.

Погибли два человека с автомобиля Audi. Их личности устанавливаются.

«В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись», — говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в ноябре 2020 года под Кировоградом военный грузовик сбил насмерть дорожных рабочих.

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

королева

Наташе Королевой без макияжа досталось в комментариях на TikTok

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Леся Никитюк

Лесе Никитюк сделали предложение

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер