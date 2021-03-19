Спокойно курит: подозреваемый в убийстве Маши Борисовой оказался на видео про «злодеев»

62-летний подозреваемый в изнасиловании и убийстве жительницы села Счастливое Херсонской области 7-летней Маши Борисовой засветился на видео. В частности, он попал в кадр во время опроса журналистами соседки.

Та клятвенно уверяла, что в их селе «ничего такого» произойти не могло.

«Я живу тут уже 28 лет, у нас нет таких жестоких людей», — говорит женщина.

При этом мужчина, которому в настоящее время объявлено подозрение, спокойно курит в стороне рядом с ней.

Напомним, 7-летняя девочка вышла из дома и не вернулась. К поисками сразу привлекли не только спасателей и полицию, но и местных жителей, в том числе кинологов. На помощь приехали также волонтеры из других областей. Они задействовали квадрокоптеры и тепловизоры. Правоохранители опрашивали всех подозрительных личностей, некоторые из них даже прошли полиграф.

В конце концов тело девочки было обнаружено в мешке за старым сараем, который проверяли уже несколько раз.

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