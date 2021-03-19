«Пассажиры рыдали»: над Доминиканой случился инцидент с летевшим в Киев самолетом

В Доминиканской Республике едва не потерпел катастрофу самолет одной из украинских авиакомпаний, который должен был доставить туристов в Киев. 17 марта на борту самолета Boeing 767 находились 400 пассажиров. Лайнер, едва взлетев, начал терять высоту. И только благодаря мастерству экипажа удалось избежать трагедии.

«Практически сразу после взлета стало понятно, что самолет неисправен»

«ФАКТАМ» удалось поговорить с одним из пассажиров того рейса. Киевлянка Елена Воронина летала в Доминиканскую Республику отмечать свой день рождения. И буквально пару дней спустя оказалась на краю гибели.

— Я уже собиралась отключать телефон, который буквально разрывается, — призналась Елена, которая утром в пятницу, 19 марта, вернулась в Киев. — Родственники и друзья, узнав о том, что произошло в Доминикане, звонят, беспокоятся. Жутко устала после 12-часового перелета. В Киев мы прибыли сегодня (19 марта. — Авт.) в восемь утра. Хочу отдохнуть.

Могу сказать, что теперь 17 марта — мой второй день рождения. Бог дал мне время еще пожить.

Да, я была в числе тех 400 туристов, которые 17 марта вылетели из аэропорта Ла-Романы в Киев. Практически сразу после взлета стало понятно, что самолет неисправен. Одни почувствовали запах топлива, другие — азота. Потом откуда-то из крыльев стал бить фонтан. Мы еще не осознавали, что происходит. Кто-то из пассажиров решил, что это фейерверк в честь туристов, было очень красочное зрелище. Многие начали снимать на видео фонтан, бьющий из крыльев. И только потом кто-то сказал, что это не фейерверк, это из баков сливают топливо. Потому что при аварийной посадке с полными баками садиться нельзя. Нас готовили к аварийной посадке!

Командир экипажа сообщил, что по техническим причинам мы возвращаемся в Ла-Роману. В салоне началась паника. Несколько молодых девушек, которые сидели неподалеку от меня, рыдали. Просто сидели и рыдали. А вообще, реакция у всех пассажиров была разная. Большинство просто находились в каком-то ступоре, ожидая развязки. А один парень пил ром, как будто ничего не происходит.

Поразило, с каким хладнокровием в этот момент вели себя стюардессы и стюарды. Они ходили по салону с неизменными улыбками, успокаивали пассажиров, предлагали напитки.

«Свет в салоне моргал, будто светомузыка, и это добавляло ужаса»

— Мы не знали, чего ждать. Упадем ли в воду, сгорим ли заживо, взорвемся при посадке, или, возможно, все будет хорошо, — продолжает Елена. — Свет в салоне моргал, будто светомузыка, и это добавляло ужасающих спецэффектов.

Примерно час мы летали над Атлантикой, сливая топливо, потом сделали не меньше 10 кругов над аэропортом, прежде чем приземлились. Но главное — приземлились! Я не люблю аплодисменты при взлете-посадке, но так искренне и неистово я не хлопала никогда!

«Техническую причину» пассажирам не озвучили, но просочилась информация, что загорелся правый двигатель.

Хочется отдать должное представителям украинской авиакомпании, которые сделали все возможное, чтобы мы как можно легче пережили стресс и вернулись домой. Минут 40 мы прождали в аэропорту Ла-Романы, потом нас посадили в автобусы и отвезли в другой город — Пунта-Кану. Там нас поселили в отель, накормили. Очень слаженно работали и доминиканцы, которые обычно, в другой ситуации, все делают медленно.

В Киев мы вылетали из Пунта-Каны уже на другом самолете. Перелет длился 12 часов. За все это время я не сомкнула глаз, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому постороннему звуку. И вот наконец 19 марта в 7:52 наш самолет благополучно сел в аэропорту Борисполя. И только ступив на украинскую землю, я поняла: будем жить.

Насколько мне известно, тот самолет, на котором мы едва не разбились, все еще ремонтируют.

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Иллюстративное фото из открытых источников

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