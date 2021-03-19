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Происшествия

Стало известно об обысках у родственников Медведчука и Козака

14:49 19 марта 2021
Обыски НАБУ

Полиция и прокуратура 19 марта проводят обыски в органах государственной власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спорт-Тур» в урочище «Паражин». Комплекс принадлежит ООО «Инвестиционная Компания «Терраинвест», конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Как сообщает УП, целью обысков является выявление и изъятие предметов и документов, связанных с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажей их в частную собственность.

По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой районной администрации вступили в сговор и передали земельные участки, находившиеся в их ведении в собственность ООО «Спорт-Тур», которая построила на землях лесного фонда спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.

При этом на указанных земельных участках, по данным правоохранителей, был нанесен ущерб лесу и почве, возведен забор и ограничен свободный доступ людей к спорному лесному участку, что является нарушением правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан.

Кроме этого, по данным хорошо информированного источника УП, правоохранители расследуют еще одно уголовное производство, начатое в марте 2021 года, в отношении неправомочного захвата земли фирмой «Керамбуд», принадлежащей братьям нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака Богдану и Сергею. Последняя организовала там добычу песка, глины и суглинка, и без договоров аренды самовольно заняла смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан.

Напомним, ранее расследователи установили причастность народных депутатов от ОПЗЖ к скупке земель в долине Боржава в Закарпатье — как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта.

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