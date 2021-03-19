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Под Киевом 19-летний парень заказал зверское убийство отца ради наследства: стали известны подробности

16:00 19 марта 2021
задержание

Сотрудники уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Броварском районе 19-летнего киевлянина, который скрывался от правоохранителей после совершения убийства.

Как сообщили в областном главке полиции, убийство молодой человек совершил 16 марта около 10 часов вечера в селе Гнедин Бориспольского района. Он проник в один из частных домов и убил его хозяина.

Как выяснилось, преступление было спланировано заранее вместе с сыном погибшего.

Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся.

Полицейские выяснили, что 19-летний парень предварительно обсудил с сыном погибшего, своим одногодкой, детали убийства. Товарищ дал ему план дома и местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить исполнителю за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Полицейские задержали обоих мужчин и открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали о супруге бывшего футболиста сборной Турции Эмре Ашика, которая заказала своего мужа. Женщина предложила киллеру 10 млн турецких лир (около 1,3 млн долларов). Целью преступления тоже было наследство.

Фото kv.npu.gov.ua/

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задержание

Под Киевом 19-летний парень заказал зверское убийство отца ради наследства: стали известны подробности

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