На Ровенщине перехватили контрабандную партию янтаря на 2 миллиона гривен

В Ровенской области полиция провела четыре обыска по месту проживания трех фигурантов уголовного производства о незаконном приобретении, хранении, пересылке и перевозке янтаря в крупных размерах.

Как сообщили в Ровенском управлении Национальной полиции, обыски прошли как дома у жителей города Сарны 65 и 45 лет, так и в цеху по обработке янтаря и в магазине.

Всего было обнаружено и изъято более 242 кг обработанного и необработанного янтаря, а также изделий из него, 26 станков для обработки камня, бухгалтерские документы и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 2 млн гривен.

В сентябре в рамках этого же уголовного производства по месту жительства 60-летнего жителя Ровно было изъято более 850 кг янтаря.

«Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Полицейские также устанавливают других лиц, которые, вероятно, входят в преступную группу и могут быть причастны к уголовным преступлением», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 17 июля 2020 года в Ровенской области прошли первые в истории аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами с залежами янтаря.

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