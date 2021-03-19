Ехали с поминок: под Одессой автомобиль упал в реку, есть погибшие

Поздно вечером 18 марта в городе Балте, на севере Одесской области, в реку свалился автомобиль с людьми. По словам очевидцев, «непосредственно перед ЧП Mercedes-Benz дрифтовал по улице Пушкинской, затем зацепился за скамейку, перевернулся и слетел в воду». Находившиеся в салоне авто двое 33-летних мужчин выбраться наружу не смогли: заклинила система блокировки дверей.

«Когда добрались до потерпевших, живым был только водитель. Он получил переохлаждение и госпитализирован в местную больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в полиции.

Двое мужчин оказались заблокированы в машине

Местные жители рассказывают, что молодые люди в Mercedes-Benz ехали с поминок по девушке, погибшей на днях в ДТП в Балте. (16 марта в Балте при столкновении легкового автомобиля BMW с припаркованным грузовиком DAF погибли две 17-летние девушки. Двое молодых мужчин были госпитализированы).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Когда спасатели добрались до потерпевших, живым был только водитель

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе то, был ли водитель трезв. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одесской области, произошедшем несколько дней назад. При столкновении автомобиля с грузовиком погиб 43-летний водитель легковушки — полицейский.

176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter