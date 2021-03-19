Знакомился в интернете: убийцу-таксиста из Николаева подозревают в серии преступлений

В четверг, 18 марта, в Николаеве задержали 33-летнего таксиста, убившего свою интернет-знакомую и забравшего у нее шесть тысяч гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Установлено, что злоумышленник познакомился с будущей жертвой в сети, договорился о свидании и пришел к ней в съемную квартиру. Он убил 38-летнюю женщину двумя выстрелами в голову и взял найденные в помещении 6 тысяч гривен. Мужчина собрал в пакет всё, к чему прикасался, и ушел.

Преступника-таксиста задержали в Николаеве. В салоне у него обнаружили пистолет, револьвер с глушителем и патроны. Полиция проверяет причастность мужчины к совершению других преступлений на территории региона и в других областях.

Ранее сообщалось, что под Киевом убийство мужчины заказал его сын.

Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

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