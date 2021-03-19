27.60 / 27.78 32.78 / 33.13
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный скандал в Днепре

20:09 19 марта 2021
Поезд

В пятницу, 19 марта, многие пассажиры поезда «Интерсити 738», отправлявшегося из Днепр, не смогли уехать. Об этом сообщается в Facebook на странице «Громадський контроль Укрзалізниці».

«Пассажиры, у которых на сегодня были билеты из Днепра в Киев на „Интерсити 738“ отправлением из Днепра в 10:00, остались на перроне. Согласно измененному расписанию, поезд должен отправиться в 10:00, а по факту поезд отправился в 9:53», — говорится в сообщении.

В комментариях подписчики возмущаются ситуацией: «У меня всегда был такой страх, что однажды поезд отправится раньше и уедет без меня… Но никогда не думал, что это станет реальностью», «Надо хотя бы приезжать минут за 20 до отправления, а лучше за 30», «На всякий случай — за сутки».

Ранее сообщалось, что работники «Укрзалізниці» угрожают устроить забастовку, которая приведет к остановке всех перевозок.

602

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой «взорвал» американское караоке

Гарри и Лиза

«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Александр Усик

В триумфальном видео Усика заметили «брешь» с Москвой

Поезд

Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный скандал в Днепре

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер