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Происшествия

Смертельная находка: в Киеве обнаружили четыре артиллерийских снаряда

12:44 20 марта 2021
пиротехник

В пятницу, 19 марта 2021, в Киеве пиротехники уничтожили четыре артиллерийских снаряда времен прошлых войн. Об этом сообщили в ГСЧС.

Три боеприпаса обнаружил киевлянин, который наткнулся на них в лесу в Деснянском районе по ул. Радистов.

Прибыв на место происшествия, пиротехники идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды разных калибров АС-152 мм, АС-122 мм и АС-76 мм.

Специалисты также проверили прилегающую территорию на наличие других боеприпасов.

Еще один артснаряд в этот же день был найден в Подольском районе столицы по ул. Выговского.

Сообщается, что все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте.

Напомним, на этой неделе в Киеве дважды закрывали станции метро в связи с сообщением о минировании. Кроме того, в столице «минировали» здания Министерства культуры и Цирка. Правоохранители, эвакуировавшие более 600 человек, взрывчатку не нашли. «Минер» требовал уволить директора Цирка.

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