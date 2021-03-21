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Происшествия

Прятал в квартире труп: в Кривом Роге мужчина несколько лет жил с мумией сестры

8:59 21 марта 2021
дом

В Кривом Роге мужчина несколько лет прожил в квартире с телом умершей сестры-пенсионерки. Как сообщает телеканал «Первый городской», мумифицированный труп обнаружила полиция при обыске в квартире. Присутствовавшие на месте преступления говорят, что тело умершей было замотано в тряпки и обработано специальными веществами, чтобы устранить запах.

Женщину 1935 года рождения соседи видели последний раз около шести лет назад. Выходить на улицу пенсионерка перестала еще раньше и предпочитала общаться со знакомыми через балкон.

Когда умерла криворожанка и что заставило родственника скрывать факт смерти, выясняется. Рассматривается версия о душевном нездоровье брата умершей. Мужчину и раньше замечали за странными поступками, а жильцы дома открыто говорят о ментальных нарушениях у соседа.

Напомним, ранее похожий случай выявили в Москве: пенсионерка 20 лет прожила в одной квартире с телом умершего сына. Свое решение женщина объяснить не могла.

Фото one.kr.ua

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