Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты вели огонь из запрещенного «Минском» оружия

Вооруженные формирования Российской Федерации на оккупированном Донбассе и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы — из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ООС.

Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям Вооруженных Сил Украины. Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций украинских защитников.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее 19 марта в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил также получил ранения несовместимые с жизнью.

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