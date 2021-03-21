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Происшествия

Смерть наступила мгновенно: в Киеве погибла девушка, выбросившаяся из окна 35 этажа

11:14 21 марта 2021
Мега Сити

В Киеве девушка выпрыгнула с 35-го этажа жилого дома. Трагедия произошла 20 марта по адресу Харьковское шоссе, 19. Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в жилом комплексе «Мега-Сити». Девушка погибла на месте, смерть наступила мгновенно. При падении она пробила крышу пристройки, размещенной на территории многоэтажки.

В настоящее время полиция не разглашает данные о погибшей девушке. Также неизвестно, почему совершила самоубийство. Следствие работает над установлением причины. На месте работает полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад на улице Вербицкого в Киеве с общего балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте.

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