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Происшествия

Убил из-за 18 тысяч гривен: под Ровно подросток зарубил топором женщину-почтальона

11:29 21 марта 2021
почта велосипед

В городе Сарны Ровенской области было оперативно раскрыто жестокое убийство женщины-почтальона. Выяснилось, что женщину убили, надеясь забрать крупную сумму, но в сумке у почтальона оказалось всего 18 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция области.

За убийство задержан 17-летний местный житель. Он уже признался в содеянном и ожидает суда. За умышленное убийство и разбой Уголовный кодекс предусматривает пожизненное заключение.

Против юноши играет тот факт, что ранее он уже привлекался к ответственности за кражи. В то же время молодой человек состоит на учете у врача психиатра, а, значит, есть возможность, что на этот раз будет признан неподсудным.

Полиция восстановила картину произошедшего в Сарнах 19 марта. Почтальон на велосипеде приехала во двор частного дома. Там, на нее напал юноша и несколько раз ударил по голове топором. Сумку с деньгами молодой человек забрал, чужой велосипед также завел подальше от посторонних глаз, а топор спрятал под кроватью в доме.

Младшая сестра юноши заметила, что во дворе лежит женщина в крови. Была вызвана «скорая помощь», но к тому моменту 43-летняя почтальон скончалась от ран.

17-летнего подозреваемого нашли спустя несколько часов. Деньги потратить он не успел. Украденное изъято.

Напомним, при схожих обстоятельствах была убита почтальон в Тернополе. Она разносила пенсии по дворам в частном секторе, но успела зайти только к трем семьям, а потом пропала с деньгами.

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