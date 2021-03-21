Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук

В Запорожской области нашли мертвым профессора университета. Доктор наук Муц Луай Файсал преподавал в инженерном институте при ЗНУ. Четыре месяца назад профессор пропал при загадочных обстоятельствах. В ночь на 20 марта тело мужчины нашли в лесополосе в пятнадцати километрах от областного центра.

Представители арабской диаспоры в Запорожье сообщили, что тело уже опознали. Дату и причины смерти преподавателя должна определить судмедэкспертиза.

Муц Луай Файсал преподавал запорожским студентам менеджмент и администрирование, а также технику административной деятельности. Более двадцати лет профессор занимался с группами иностранных студентов.

Доктор наук пропал 10 ноября 2020 года. После обеда он вышел из офиса, но дома в тот день не появился. Спустя несколько дней друзья забили тревогу. Арабская диаспора, почетным представителем которой был Муц Луай Файсал, просила откликнуться всех, кто мог видеть профессора после 10 ноября.

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