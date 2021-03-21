Показывал девочке страшные вещи на детской площадке: в Киеве задержали педофила-иностранца

В Святошинском районе столицы задержали мужчину, совершавшего развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, об неизвестном на детской площадке по улице Червонозаводской на «горячую линию «102» сообщил местный житель.

По его информации, злоумышленник обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях.

Полицейские выехали на место происшествия и задержали развратника. Им оказался 33-летний житель столицы, уроженец Республики Узбекистан.

Задержанному уже сообщено о подозрении по части 1 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева.

Ранее полиция Киевской области сообщила о подозрении фотографу, раздевавшему детей на камеру в детском саду. Ему выдвинуты подозрения по статье о распространении порнографии. За содеянное мужчине может грозить от семи до 12 лет лишения свободы.

Фото с Pixabay

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