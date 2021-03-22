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Происшествия

Украинцы попали в смертельное ДТП с автобусом в Польше

9:10 22 марта 2021
Автобус

В Польше в ночь на 22 марта в районе города Кашице снова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. Погиб один человек, пятеро получили травмы.

Всего в автобусе находились 10 человек, в т. ч. двое водителей.

«Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали», — сообщил журналистам местного ресурса tvn24 представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея.

Впоследствии в МИД Украины уточнили, что пострадавших в результате ДТП было пятеро.

По предварительным данным, во время движения автобус по неустановленной причине наехал на отбойник и перевернулся в придорожный овраг.

Автомагистраль A4 в месте ДТП остается заблокированной. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Напомним, в ночь на 6 марта на подъездах к Кашице попал в аварию рейсовый автобус Познань — Херсон. Тогда погибли 6 граждан Украины, а 15 человек — госпитализировали.

Фото tvn24. pl/

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