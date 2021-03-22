«Когда я дополз по льду до рыбака, он уже не кричал и полностью погрузился в воду»

Спасатель Сергей Овчаренко и его друзья-односельчане в селе Щуровцы Гайсинского района Винницкой области спасли пенсионера, который провалился в полынью. Неравнодушные свидетели беды развернули целую спецоперацию, чтобы помочь потерпевшему.

— Рано утром порыбачить на речку Южный Буг приехали трое мужчин. Двое рыбаков стали в камышах, а 70-летний пенсионер пошел по уже довольному хрупкому льду на другой берег… Но возле самого берега провалился в полынью. Друзья ничем не могли ему помочь. Мужчина барахтался в ледяной воде и отчаянно звал на помощь, — рассказал «ФАКТАМ» пожарный-спасатель Государственной пожарно-спасательной части-10 г. Гайсин Сергей Овчаренко. — Его крики первой услышала наша соседка. Сразу же позвонила моей жене. Тогда было около 8:00 утра. Я был выходным на службе и работал по домохозяйству. Услышав о беде, первым делом взял в гараже прочный автомобильный трос и помчался на машине к месту происшествия.

Быстро прилетел к реке. У берега густая каша из обломков льда, снега и воды. С противоположного берега тоже ни заезда ни подхода! Кружил у берега, пока наконец не увидел более-менее подходящее место. Я бегом — в ледяную воду, воды мне там было по грудь. Но холода не чувствовал. Потом выбрался на ледяную кромку дальше от берега и пополз к потерпевшему… Ползти надо было более чем 500 метров. И еще прочный, на первый взгляд, лед трещал и прогибался подо мной… Я не думал о том, что сам могу провалиться, не думал о своей семье. Мысль была одна — помочь утопающему. Я ведь, как никто иной, четко знаю, что человек в ледяной воде может продержаться лишь считанные минуты. Но таки дополз…

Когда я добрался до рыбака, тот уже не кричал и почти погрузился в воду. Но старик зацепил за края полыньи свой ледобур как перекладину и намертво вцепился в него руками. Когда руки замерзли, он пытался держаться локтями. Это его и спасло. Рыбак уже был почти без сознания. Я сперва дал ему напиться воды, чтобы он пришел в себя. Потом обвязал его тросом под мышки за туловище. Но сам вытащить не мог. Он крупного телосложения, и вес — на вид более ста килограммов, плюс массивный бушлат, валенки, шапка, которые уже тоже обледенели. К счастью, крики потерпевшего о помощи услышали еще и мои друзья-односельчане: Алексей Столярчук, Николай Коропец, его сын и еще один мужчина. Они тоже прибежали к реке, спустили на лед рыбацкую лодку и ползком потянули ее к нам.

Сергей Овчаренко номинирован на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года» (фото пресс-службы ГСЧС Украины в Винницкой области)

— Я живу недалеко от речки. Тоже услышал призывы о помощи. Хорошо, что тогда там были еще наши друзья-рыбаки — Николай с сыном, Анатолий Хомжа, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей Столярчук. - Вместе мы взяли мою металлическую лодку, спустили ее на лед. Ползком потянули ее к Сергею и утопающему. Ползли изо всех сил. Возле полыньи все вместе вытянули старика из ледяной ловушки. Хотя, честно говоря, это было очень тяжело даже нам — нескольким сильным, крепким мужчинам. Ведь одежда потерпевшего была уже твердой как камень ото льда. Так и погрузили пенсионера в лодку и бегом потянули к берегу! Уже в лодке старик окончательно пришел в себя. К счастью, мы сами не провалились. Бог миловал!

— Уже на берегу я дал потерпевшему свою шапку и куртку, чтобы он согрелся. Вместе мы сняли со старика мокрую одежду, стали отогревать. Скорая помощь и мои коллеги-спасатели приехали быстро. Вся операция длилась около десяти минут. А мне казалось, что целую вечность, — вспоминает Сергей Овчаренко. - Потом уже мы узнали, что незадачливый рыбак не получил серьезных травм и переохлаждения и отказался от госпитализации. Я даже не простудился после такого экстремального «купания». Служу спасателем уже десять лет. Не раз помогал людям на пожарах, в других чрезвычайных ситуациях. Но такой случай у меня впервые…

Вся спасательная операция длилась около десяти минут (фото пресс-службы ГСЧС Украины в Винницкой области)

Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области номинировало Сергея Овчаренко на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».

— Наш сотрудник и неравнодушные граждане четко и слаженно спасли человеческую жизнь. На днях наши бойцы и местные жители спасали еще двоих людей, которые провалились под лед в городе Погребище и поселке Глуховцы. К сожалению, с начала года, по данным на 18 марта, на льду погибли уже четверо жителей Винницкой области. Еще восемь человек удалось спасти, — сообщил «ФАКТАМ» начальник пресс-службы спасателей Виннитчины Александр Кутовой. — Сейчас лед на водоемах очень тонкий или практически растаял. Поэтому мы убедительно просим граждан, особенно рыбаков и любителей зимних видов спорта, не рисковать зря своей жизнью и здоровьем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП в Киеве. Месяц назад под лед на Русановском канале провалилась женщина, которая пыталась спасти свою собаку.

Видео предоставлено пресс-службой ГСЧС Украины в Винницкой области

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