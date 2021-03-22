«Теперь у малого по жизни кликуха Титаник!» Рыбак оригинально спас ребенка на льдине

В Киеве известный волонтер Ричард Горда, отправившийся на рыбалку, при помощи рыбацкого снаряжения спас 11-летнего мальчика, который дрейфовал на маленькой льдине по Десенке.

Свой поступок Горда не считает подвигом. Говорит, что они оказались в нужном месте в нужное время. «То, что забросил (шнур с грузом. — Авт.) и с первого раза попал, это Богу спасибо говорить нужно. Второй попытки могло бы и не быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получил урок на всю жизнь», — пишет он на своей страничке в соцсетях.

А вот видео, снятое с другого ракурса. «Теперь у малого по жизни кликуха «Титаник. А если серьезно, то слава Богу, что все так прекрасно закончилось. Ричард Горда — «Рыбак года 2021», — пишет в комментарии Светлана Яковишенко.

Эксклюзивный материал о спасении 70-летнего мужчины, провалившегося под лед на Винничине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот.

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