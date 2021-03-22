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Происшествия

Во Львове крышка люка влетела в авто и убила ребенка

11:40 22 марта 2021
ДТП

Во Львове произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, следствием которого стала смерть ребенка.

Как сообщает «Варта1», из-под колеса автомобиля Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетела крышка канализационного люка, которая, вероятно, была плохо закреплена. Это произошло, когда автомобиль наехал на канализацию задним колесом.

После этого металлическая крышка вылетела на встречную полосу, где попала в машину, в которой на переднем пассажирском сидении находился ребенок. Она пробила лобовое стекло и попала по ребенку, который погиб на месте.

Напомним, что в Польше в ДТП попал автобус с украинцами — один человек погиб, пятеро попали в больницу. Это происшествие произошло точно в том же месте, что и двумя неделями ранее.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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