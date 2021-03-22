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Происшествия

Судье из Закарпатья дали пять лет тюрьмы за взятку

12:22 22 марта 2021
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Высший аннтикоррупционный суд 22 марта вынес приговор судье Межигорского районного суда Закарпатской области Антону Гайдуру, задержанному на взятке в 15 тысяч гривен.

По решению судей ВАКС, их закарпатский коллега должен провести за решеткой 5 лет, причем с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

«Судья Межигорского райсуда Закарпатской области осужден до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи до 3 лет и конфискацией всего принадлежащего ему имущества», — сообщила журналистам Укринформа пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

По ее словам, теперь решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.

Судью задержали при получении неправомерной выгоды 5 февраля 2021 года. Деньги он вымогал за удовлетворение гражданского иска.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко. Этот служитель Фемиды за денежное вознаграждение повлиял на своего коллегу «для отмазывания от наказания пьяного водителя».

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