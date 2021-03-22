Взрыв на Луганщине полиция классифицировала как теракт

В воскресенье, 21 марта, в Луганской области, в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района мужчина получил ранения, подорвавшись на неизвестном предмете. Правоохранители классифицировали инцидент как теракт. Об этом Полиция Луганщины сообщает в своем Facebook.

Установлен, что трое жителей села, находящегося возле линии разграничения, выносили доски из сарая и грузили их на лафет. При подъеме одной из досок произошел взрыв. В результате госпитализирован 42-летний местный житель, получивший осколочные ранения левой кисти и левой голени.





На месте происшествия обнаружены металлические осколки, возможно от гранаты Ф-1, остатки взрывателя — их направят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье УК «Террористический акт». Проводится досудебное следствие.

Фото: Полиция Луганской области

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