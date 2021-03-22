На Выдубичах зарезали продавца в ларьке

На столичной автостанции «Выдубичи» в Печерском районе Киева 22 марта скончался продавец торгового киоска.

Первоначально в сети сообщили о том, что мужчину зарезали.

«На Выдубичах в самом ларьке зарезали продавца», — написал Telegram-канал «Киев Сейчас», показав видео с места инцидента.

Тем не менее в полиции информацию об убийстве на данный момент не подтверждают. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на источник в полиции, предварительно, у мужчины оторвался тромб.

«Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови», — рассказали в полиции журналистам.

Напомним, в январе на Киевщине мужчина после семейной ссоры в сердцах зарезал мужчину, который курил на балконе в подъезде.

Фото с Pixabay

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