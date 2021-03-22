27.60 / 27.77 32.73 / 33.09
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Выдубичах зарезали продавца в ларьке

14:07 22 марта 2021
Нож

На столичной автостанции «Выдубичи» в Печерском районе Киева 22 марта скончался продавец торгового киоска.

Первоначально в сети сообщили о том, что мужчину зарезали.

«На Выдубичах в самом ларьке зарезали продавца», — написал Telegram-канал «Киев Сейчас», показав видео с места инцидента.

Тем не менее в полиции информацию об убийстве на данный момент не подтверждают. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на источник в полиции, предварительно, у мужчины оторвался тромб.

«Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови», — рассказали в полиции журналистам.

Напомним, в январе на Киевщине мужчина после семейной ссоры в сердцах зарезал мужчину, который курил на балконе в подъезде.

Фото с Pixabay

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Нож

На Выдубичах зарезали продавца в ларьке

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Алиса Аршавина

Провалился нос: экс-жена футболиста Аршавина попала в беду

Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер