Смешивал химические вещества: мужчина устроил взрыв в Киеве

В Киеве житель Деснянского района устроил взрыв в своей квартире.

Как сообщают в столичной полиции, 59-летний владелец помещения получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Полицейские, которым о чрезвычайном происшествии сообщили медики скорой помощи, провели обыск в квартире, что в доме на улице Закревского.

«Хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Эксклюзивный материал о ЧП под Киевом, во время которого от взрыва погиб мужчина, читайте на сайте «ФАКТОВ». Взрывчатка, которую мужчина привез к дому своей знакомой, взорвалась у него в руках — останки жертвы находили в радиусе 300 метров.

Фото полиции Киева из социальных сетей.



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