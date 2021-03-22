27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сын зарубил мать топором за просьбу устроиться на работу

14:32 22 марта 2021
Топор

В воскресенье, 21 марта, в Славянске (Донецкая область) произошло убийство 58-летней женщины. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружил сосед, сообщили в Полиции Донецкой области.

Прибывшая на место полиция выяснила, что к преступлению может быть причастен 32-летний сын погибшей, который проживал вместе с ней.

Сам он пояснил, что причиной конфликта стало требование матери найти работу. Выйдя из себя, сын начал избивать родительницу кулаками, а затем и топором по голове, оставив лежать на полу.

На данный момент подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование осуществляется по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре полицейские Славянска раскрыли убийство семьи. В совершении преступления уличили ранее судимого местного жителя. Сначала он убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать.

514

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Ирина Билык

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер