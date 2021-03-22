Сын зарубил мать топором за просьбу устроиться на работу

В воскресенье, 21 марта, в Славянске (Донецкая область) произошло убийство 58-летней женщины. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружил сосед, сообщили в Полиции Донецкой области.

Прибывшая на место полиция выяснила, что к преступлению может быть причастен 32-летний сын погибшей, который проживал вместе с ней.

Сам он пояснил, что причиной конфликта стало требование матери найти работу. Выйдя из себя, сын начал избивать родительницу кулаками, а затем и топором по голове, оставив лежать на полу.

На данный момент подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование осуществляется по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре полицейские Славянска раскрыли убийство семьи. В совершении преступления уличили ранее судимого местного жителя. Сначала он убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать.

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